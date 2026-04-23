घर के बाहर खड़े ई-बाइक की बैटरी ब्लास्ट, घर तक पहुंची आग

MP News: अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनगवां में एक बड़ा हादसा हो गया। जब घर के बाहर खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी अचानक फट गई। धमाके की आवाज सुनकर परिवार के लोग बाहर आ गए। उन्होंने देखा ब्लास्ट के बाद जहां स्कूटी लपटों के हवाले हो रही थीं, वहीं स्कूटी में लगी आग से घर के अंदर भी आग फैल गई। घर वाले जब तक कुछ सोच पाते पूरा घर आग की चपेट में आ गया। जिससे घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया।