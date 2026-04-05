MP: अनूपपुर में भरभराकर गिरा चार मंजिला होटल, मलबे में दबने से एक की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

Anuppur Hotel Accident News
Anuppur Hotel Accident News: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक चार मंजिला होटल अचानक भरभराकर गिर पड़ा। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है और स्थानीय लोग भी राहत कार्य में जुटे हुए हैं। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया है और बचाव अभियान जारी है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इमारत गिरते ही तेज आवाज हुई और देखते ही देखते पूरा ढांचा मलबे में बदल गया। आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करने लगे। घटना के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है ताकि बचाव कार्य सुचारू रूप से चल सके।
सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। मलबे को हटाने के लिए क्रेन और अन्य भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, मलबे में करीब 6 से 7 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं।
पुलिस के अनुसार, यह घटना शाम करीब 5:30 बजे हुई। उस समय होटल में कुछ लोग मौजूद थे, जिसके कारण जनहानि की आशंका बढ़ गई। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है।
प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि होटल के पास एक प्लॉट पर निर्माण कार्य चल रहा था। बताया जा रहा है कि नई इमारत के निर्माण के लिए गहरी खुदाई की जा रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी खुदाई के कारण होटल की नींव कमजोर हो गई और इमारत गिर गई। हालांकि, प्रशासन ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इमारत गिरने की असली वजह क्या थी। फिलहाल प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की है।
स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आने वाले समय में इस हादसे को लेकर और जानकारी सामने आ सकती है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग