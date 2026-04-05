MP: अनूपपुर में भरभराकर गिरा चार मंजिला होटल, मलबे में दबने से एक की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

Anuppur Hotel Accident News: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक चार मंजिला होटल अचानक भरभराकर गिर पड़ा। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है और स्थानीय लोग भी राहत कार्य में जुटे हुए हैं। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया है और बचाव अभियान जारी है।