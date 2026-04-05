अनूपपुर बिल्डिंग गिरने से हुई 3 मौतों पर सीएम मोहन ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों को मुआवजे की घोषणा

शनिवार शाम 6:00 बजे कोतमा में अग्रवाल लॉज बगल में हो रही खुदाई के 15 फीट गड्ढे के कारण अचानक धराशाई हो गया इस दुर्घटना में अब तक तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं तीन घायल हैं जिनमें से दो घायलों को शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। लगातार 21 घंटे से पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर रेस्क्यू कर रही है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की दो टीम एवं एसडीआरएफ तथा एस ई सी एल एवं अदानी कंपनी की रेस्क्यू टीम मौके पर मालवा हटाते हुए घायलो को बाहर निकालने के साथ ही मृतकों के शव बाहर निकाल रही है। दो मृतकों केशव शनिवार की रात ही निकल जा चुके थे जबकि रविवार की सुबह 11:30 मलबे में दबे होने के कारण 12:30 बजे म्रतिका का शव बाहर निकाला गया। उसके साथ ही लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है और मलवा बाहर निकालते हुए घायलों तथा मृतकों को बाहर निकाला जा रहा है।