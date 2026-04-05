भोपाल में कन्याभोज करने गई 6 साल की बच्ची से दरिंदगी, परिजन ने की बुल्डोजर कार्रवाई की मांग

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिर एक मासूम बच्ची से हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, रामनवमी पर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ है। पुलिस का कहना है कि, बच्ची से हैवानियत उस समय की गई, जब वो कन्या भोज में शामिल होने घर से गई थी। इसी दौरान कालोनी में रहने वाले आरोपी 60 वर्षीय दिनेश शाक्य ने अपने घर पर उसके साथ संगीन वारदात को अंजाम दिया। जानकारी ये भी सामने आई है कि, बच्ची को अपनी हवस का शिकार उस शख्स ने बनाया है, जिसे वो दादा कहकर बुलाया करती थी।