खेत से लौट रहे परिवार पर हाथी ने किया हमला, महिला की मौत, पति-पुत्र गंभीर घायल

जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर भोलगढ़ निवासी समयलाल पाव का खेत चटुआ गांव के पास जंगल क्षेत्र में स्थित है। रविवार को परिवार के सदस्य खेत में काम करने के बाद दोपहर करीब 3 बजे जंगल के रास्ते वापस गांव लौट रहे थे। इसी दौरान पगडंडीनुमा रास्ते में बीते कई दिनों से विचरण कर रहे हाथी ने घर की ओर जा रहे ग्रामीणों को दौड़ाना शुरू कर दिया। हाथी को देखकर के सभी पांच लोग अपनी जान बचाकर के भागने लगे। तभी पीछे लगे हाथी ने 30 वर्षीय महिला प्रेमवती पाव को कुचल दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं महिला के पति 32 वर्षीय राममनोज पाव और 6 वर्षीय पुत्र दीपक पाव को हाथी ने उठाकर पटक दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।