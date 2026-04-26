महिला ने बेटे और उसके दोस्त से होटल में रिसेप्शनिस्ट से ज्यादती करवाई

इसी बीच होटल में झगड़े की सूचना पर कोलार पुलिस पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट नहीं मिली। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो डीवीआर भी गायब था, इससे पुलिस का शक गहराया। बाद में होटल स्टाफ ने विनिता से झगड़ा होने और स्कूटी से रिसेप्शनिस्ट को उठा ले जाने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की। विनिता के ठिकाने पर पहुंची लेकिन वो नहीं मिली। पुलिस ने विनिता का फोन नंबर जुटाया और कॉल किए। पहले तो कई कॉल के बाद भी विनिता ने फोन नहीं उठाया और बाद में जब फोन उठाया तो कहा कि वो हमारे साथ है और हम सभी पार्टी कर रहे हैं। पुलिस ने रिसेप्शनिस्ट से बात कराने के लिए कहा तो विनिता ने फोन काट दिया।