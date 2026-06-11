ओवैसी बोले- FIR की जानकारी देना जरूरी, संजय सिंह ने पूछा- बैकअप उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा?

असुद्दीन ओवैसी ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि चुनाव आयोग के नामांकन फॉर्म के बारे में: अगर आपके खिलाफ कोई FIR है, तो आपको इसकी जानकारी देनी होती है। अब, उनका कहना है कि कोई FIR है ही नहीं। तो चुनाव आयोग से मिलना होगा। राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई FIR नहीं थी, यह सिर्फ एक निजी शिकायत थी। यदि कोई एफआईआर (FIR) नहीं है, तो क्या कार्रवाई हो सकती है?… BNSS से पहले अगर आप कोर्ट में शिकायत करते, तो कोर्ट उसे रेफर करता और FIR दर्ज करने का आदेश देता। अब ऐसा नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी के बयान से, जो मैंने सुना और अखबारों में पढ़ा, उनका कहना है कि उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है; सिर्फ़ एक प्राइवेट शिकायत थी और उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। मुझे पूरी सच्चाई नहीं पता…"