पति ने नाबालिग गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर पत्नी को मारा, फिर पेड़ पर लटका दिया, मामले में बड़ा खुलासा

mp news: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां लव ट्रायंगल संबंध (Love Triangle) में हुई महिला की अंधी हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिला की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। हैरानी वाली बात ये है कि आरोपी ने ये हत्या की साजिश अपनी नाबालिग प्रेमिका और एक अन्य नाबालिगके साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने बताई पूरी कहानी।