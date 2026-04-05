एमपी में भरभराकर गिरी 3 मंजिला लॉज, 14 लोग दबे, अभी तक दो शव निकले, रातभर चला रेस्क्यू

Anuppur- एमपी के अनूपपुर जिले के कोतमा में भीषण हादसा हुआ। यहां के बस स्टैंड के पास शनिवार को अग्रवाल लॉज की तीन मंजिला इमारत ढह गई। मलबे में करीब 14 लोग दब गए। इसमें कोतमा के हनुमान दीन यादव (55) और रामकृपाल यादव (38) की मौत हो गई। शनिवार शाम करीब 5:30 बजे हुए हादसे के बाद लॉज के मलबे में से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरु किया गया जोकि रात भर चला। कलेक्टर हर्षल पंचोली और एसपी मोती उर रहमान के साथ ही मध्यप्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौके पर पहुंचे। हादसे में अभी तक दो लोगों की मौत हुई है। देर रात एक और शव बरामद किया गया। 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।