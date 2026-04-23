दिल्ली में तबाही का प्लान फेल! ब्लास्ट से पहले पकड़े गए 2 फिदायीन, चौंकाने वाला कनेक्शन

राजवीर को डील के तहत 9 अप्रेल को अहमदाबाद भेजा गया, जहां भट्टी ने उसके रुकने का इंतजाम किया और 5 हजार रुपये खर्च दिए। वहां उसे एक पिस्टल और 20 राउंड दिए गए। इसके बाद राजवीर ने अपने दोस्त विवेक को भी साथ मिला लिया। भट्टी के इशारे पर दोनों जीरकपुर (मोहाली) पहुंचे, जहां उन्हें एक आइटी कंपनी के मालिक (क्लब संचालक) पर फायरिंग (Delhi Blast) करनी थी, जिससे एक करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि, पिस्टल खराब होने के कारण गोली नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी का वीडियो बनाकर भट्टी को भेज दिया। वहां से लौटते समय अमृतसर के पास उन्हें एक और पिस्टल और 6 राउंड थमाए गए।