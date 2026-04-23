एम्स डॉक्टर की बेटी गंभीर, नानी बोली- आपकी मदद बचा सकती है नन्ही ‘काशी’ की जान

डॉ. रोहित दुबे पुरिया भोपाल एम्स में मेडिसिन विभाग के सीनियर रेसिडेंट हैं। डॉ. प्रकृति हमीदिया अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ थीं। लेकिन बीते एक साल से बेटी के कारण वे नौकरी नहीं कर पा रही हैं। डॉ. रोहित ने बताया, काशी का जन्म 14 नवंबर 2025 को हुआ। जन्म के एक महीने बाद भी काशी के हाथ-पैरों में सामान्य मूवमेंट नहीं दिखे। शुरुआत में फिजियोथेरेपी कराई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ।