मध्यप्रदेश मौसम अलर्ट: 17 शहरों में हीट वेव वॉर्निंंग, 7 में बारिश, 24 घंटे में दिखेगा असर

भीषण गर्मी और लू की चेतावनी के बीच मौसम विभाग ने एमपी के कुछ जिलों के लिए खुशखबरी भी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई शहरों में बारिश का दौर चलेगा। सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन शहरों में 40-50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका भी है।