दिग्विजय समर्थक ने दिया इस्तीफा, मीनाक्षी नटराजन का किया विरोध, MP कांग्रेस में खलबली

Digvijay Singh- मध्यप्रदेश की राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए बीजेपी द्वारा उम्मीदवार उतार दिए जाने से प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस में क्रास वोटिंग की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी अपने विधायकों को कर्नाटक या तेलंगाना ले जा रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। इस गहमागहमी के बीच कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र पेश कर दिया है। वे पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ विधानसभा पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के अनेक विधायक भी मौजूद थे। इस बीच मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी के विरोध में भोपाल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पार्टी में खलबली सी मच गई है।