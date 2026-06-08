भाजपा के तीसरे प्रत्याशी महेश केवट ने भरा नामांकन, सीएम बोले- जीत का लिया है संकल्प

Rajya Sabha Elections 2026: मध्यप्रदेश में रविवार रात राज्यसभा के लिए अपने तीसरे उम्मीदवार की घोषणा की। सोमवार दोपहर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के तीसरे प्रत्याशी महेश केवट का नामांकन पत्र जमा कराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जीत के लिए हम संकल्पित हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तारीख है। इसके बाद 18 जून को प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। बता दें कि, भाजपा ने अपने दो प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिए थे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब की पृस्ठभूमि से आने वाले तरुण चुघ और भोपाल के रजनीश अग्रवाल का नाम घोषित किया था।