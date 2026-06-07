राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, भाजपा अंतिम समय पर उतार सकती है तीसरा उम्मीदवार

MP Rajya Sabha Elections 2026: मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखरी तारीख से पहले भाजपा (BJP) खेला करने के मूड में है। दो सीटों पर तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल का नाम घोषित कर दिया है लेकिन सूत्रों के मुताबिक भाजपा अंतिम समय में तीसरा उम्मीदवार भी उतार सकती है। बता दें कि, कांग्रेस (Congress) ने दिग्विजय सिंह की सीट पर मंदसौर लोकसभा क्षेत्र की पूर्व सांसद मिनाक्षी नटराजन को उतारा है। मीनाक्षी का नाम घोषित होने के बाद खबरे सामने आई थी कांग्रेस में कलह की स्थिति बन गई है। कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में चार विधायक शामिल नहीं हुए थे। भाजपा इसी अंतर्कलह का फायदा उठाने चाहती है। भाजपा अंतिम समय पर प्रत्याशी उतारकर सभी को चौंका सकती है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने कीअंतिम तारीख 8 जून है और मतदान 18 जून को होना है।