‘दादू गंदे वीडियो दिखाते हैं और कहते- तुम भी ये सीखो…’ ग्वालियर की बच्ची ने बताया दर्द

सूरत निवासी महिला (35) ने शिकायत में बताया है 14 साल पहले ग्वालियर में कारोबारी से शादी हुई थी। अब तलाक हो चुका है। है। वह में ज्योतिष का काम काम करती है। सूरत में दंपति के 12 साल की बेटी है। अदालत ने उसे पिता के साथ रहने का आदेश दिया है, इसलिए बेटी पिता और दादा, दादी के साथ रहती है। अब स्कूल में गर्मियों की छुटिटयां है तो बेटी उनके पास सूरत आई है लेकिन हर वक्त उदास और डरी सहमी रहती है। उसका व्यवहार अटपटा लगा तो परेशानी की वजह पूछी। पहले तो लड़की चुप रही लेकिन उसे भरोसे में लेकर बात की तो बच्ची बच्ची रो पड़ी और उसने दहलाने वाली बातें बताई।