ग्वालियर में 500 करोड़ का एयरपोर्ट: सवा दो साल में जयपुर, पुणे, कोलकाता, जम्मू, हैदराबाद और इंदौर की फ्लाइट्स बंद, अब दिल्ली-मुंबई पर भी संकट

-अव्यावहारिक टाइमिंग : दिल्ली-इंदौर जैसे रूटों की समय सारिणी ऐसी है कि कारोबारी सुबह जाकर शाम को लौट नहीं सकते।

-सड़क और रेल का मजबूत विकल्प: वंदे भारत, शताब्दी और एक्सप्रेस-वे जैसी तीव्र व सस्ती कनेक्टिविटी के कारण लोग हवाई सफर से बच रहे हैं।

-महंगा किराया (फ्लेक्सी फेयर): पीक सीजन में ग्वालियर से किराया इतना बढ़ जाता है कि लोग दिल्ली या नजदीकी एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ना किफायती समझते हैं।

-लोकल फीडर ट्रैफिक की कमी: भिंड, मुरैना, शिवपुरी और दतिया जैसे अंचल के यात्रियों को एयरपोर्ट तक लाने के लिए कोई मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है।

-व्यावसायिक नीतियां: यात्री भार कम होने पर विमानन कंपनियां तुरंत रूट बदल देती हैं, जिससे व्यापारिक संगठनों के साथ समन्वय की कमी दिखती है।