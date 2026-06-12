‘सहालग’ पर संकट : अब शगुन के लिफाफे में भी क्यूआर कोड चलेगा क्या? बाजार से 10-50-100 के नए नोट गायब!

ग्वालियर. 19 जून से सहालग (शादियों) का सीजन शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार बैंड-बाजा और बारात के बीच एक अजीब सा सन्नाटा है। संकट नकदी का नहीं, बल्कि ‘खुल्ले’ (छोटे नोटों) का है। हालात इतने विकट हो चुके हैं कि बाजार से 10, 20, 50 और 200 रुपए के नए नोट पूरी तरह नदारद हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि लोग मजाकिया लहजे में कहने लगे हैं कि इस बार शादियों में दूल्हा भी गले में नोटों की माला की जगह डिजिटल स्कैनर टांगकर घूमेगा और मेहमान शगुन के लिफाफे देने के बजाय सीधे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे! शादी वाले परिवारों से लेकर आम व्यापारियों तक, हर कोई इस समय छोटे नोटों के संकट से त्रस्त है। व्यापारियों ने बैंकों के चक्कर काट-काटकर चप्पलें घिस दी हैं, लेकिन छोटे नोटों की आमद जस की तस है। कुल मिलाकर, डिजिटल इंडिया के दौर में भी भारतीय शादियों और रोजमर्रा के व्यापार का मिजाज बिना नकद नारायण के अधूरा है।