सड़क पर मयखाना… सिस्टम बेगाना: न पुलिस का खौफ, न कानून का डर, वारदात का इंतजार

ग्वालियर। शहर में शराब बिक्री के लिए नियम-कायदे तय हैं, लेकिन उनकी पालना कितनी हो रही है, इसकी बानगी बहोड़ापुर तिराहा पर आसानी से देखी जा सकती है। यहां शराब दुकान के बाहर ही सड़क पर खुलेआम "ओपन बार" संचालित हो रहा है। दुकान से शराब खरीदने वाले लोग मुख्य मार्ग पर ही जाम छलकाते नजर आते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह सब जिम्मेदार विभागों की नजरों के सामने हो रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खामोशी पसरी हुई है।