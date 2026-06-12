‘स्वीडन’ और ‘अमेरिका’ जाएंगी ग्वालियर की 2 अनाथ बच्चियां, विदेशी कपल ने लिया गोद

महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला अधिकारी उपासना राय ने बताया कि दोनों बच्चियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर गोद दिया है। इंदौर के एक दंपती ने भी ग्वालियर से एक बच्चे को गोद लिया है। अभी बाल देखभाल गृहों में 15 अनाथ बच्चे हैं। दंपती ज्यादातर नवजात और दो वर्ष की उम्र तक के बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को गोद लेने के लिए दंपत्तियों को 2-3 साल तक इंतजार करना पड़ता है। वहीं, 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों को तुरंत गोद दिया जा सकता है।