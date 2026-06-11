ईरान-इजरायल और अमेरिका युद्ध की तपिश में चमका ग्वालियर का सेंडस्टोन : डॉलर में ‘ब्लास्ट’ से कारोबारियों को मिली 5 फीसदी मुनाफे की ‘बूस्टर डोज’

इस मुनाफे के पीछे का गणित बेहद दिलचस्प और मारक है। दरअसल, सेंडस्टोन इंडस्ट्री में निर्यात के ऑर्डर आज के आज पूरे नहीं होते, इनकी बुकिंग करीब 3 से 5 महीने पहले ही शुरू हो जाती है।

-3-4 महीने पहले की स्थिति : जब विदेशी खरीदारों के साथ सौदे तय हुए थे, तब अमेरिकी डॉलर का भाव 90 रुपए के आसपास मंडरा रहा था।

-आज की वर्तमान स्थिति : अब जब माल विदेशी सरजमीं पर पहुंच रहा है और भुगतान का समय आया है, तो युद्ध के चलते डॉलर 95 रुपये के पार जा पहुंचा है।सीधे शब्दों में कहें तो बिना किसी अतिरिक्त लागत के, केवल करेंसी के उतार-चढ़ाव से सेंडस्टोन संचालकों को बैठे-बिठाए लगभग 5 फीसदी का सीधा इजाफा (मुनाफा) मिल रहा है। यही वजह है कि खदानों से लेकर कटर मशीनों तक, हर तरफ उत्साह का माहौल है और कारोबारी अब ज्यादा से ज्यादा माल विदेशों में खपाने की होड़ में जुट गए हैं।

राहत की बात: इस समय निर्यातकों के लिए सोने पर सुहागा यह है कि न तो अंतरराष्ट्रीय कंटेनरों का भाड़ा बढ़ा है और न ही स्थानीय ट्रांसपोर्टेशन की कीमतों में कोई बड़ी वृद्धि हुई है। यानी लागत स्थिर है और मुनाफा आसमान पर।