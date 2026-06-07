50 लाख की लूट का खुलासा: सगे भाई-भाभी ही निकले मास्टरमाइंड, गर्भवती भाभी ने रचा था बंधक बनने का ढोंग

शुभम को पता था कि बहन मोनिका और भांजी सुबह दुकान पर काम करने चली जाती हैं और भांजा अपने कैफे पर रहता है। दिन में घर पर ङ्क्षपकी अकेली रहती थी। योजना के मुताबिक, गुरुवार दोपहर शुभम अपने दोस्त सोनू जाटव के साथ एसी सर्विङ्क्षसग वाला बनकर घर पहुंचा। सीसीटीवी कैमरों को गुमराह करने के लिए ङ्क्षपकी ने दरवाजा खोला और बातचीत का नाटक कर दोनों को अंदर बुला लिया। इसके बाद शुभम और सोनू ने अलमारी का लॉकर तोड़ा और जेवर समेट लिए। लूट का असली सीन दिखाने के लिए उन्होंने ड्रेङ्क्षसग टेबल का कांच तोड़ा और टूटे हुए कांच से ङ्क्षपकी के माथे पर खरोंच मार दी, फिर उसके हाथ-पैर बांधकर फरार हो गए।