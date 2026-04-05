एमपी में तीन मंजिला बिल्डिंग भर भराकर गिरी, मलबे में एक शव मिला, 5 घायलों का रेस्क्यू

हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस तथा एसडीआरएफ की टीम ने 5 लोगों को बिल्डिंग के मलबे से घायल हालत में बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। वहीं एक व्यक्ति का शव भी मलबे से निकाला गया है जिसकी पहचान भगवान दीन यादव निवासी कोतमा 55 वर्ष के तौर पर हुई है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने बताया कि मलबे में 8 से 10 लोगों के फंसे होने की आशंका है। जिन घायलों का रेस्क्यू अभी तक किया गया है उसमें तुलसी महरा उम्र 40 वर्ष, रामकिशोर प्रजापति उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बगईहा टोला जो की बगल के गर्ग किराना दुकान में काम कर रहा था तभी बिल्डिंग गिरने से वह घायल हुआ। इसके साथ ही एक महिला को भी घायल अवस्था में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है घायल महिला तुलसी भैंना निवासी जैतहरी गोबरी जो कि अपने मायके डोगरिया जाने के लिए कोतमा बस स्टैंड पर स्थित अग्रवाल लॉज के नीचे बैठकर बस का इंतजार कर रही थी तभी यह दुर्घटना हो गई। दो अन्य घायलों का भी रेस्क्यू किया गया है।