इंदौर में लगातार हो रहे हादसे… फिर भी नहीं लिया जा रहा सबक

Indore Fire Tragedy : मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। दीपावली पर महिंद्रा शोरूम के ऊपर लगी आग में कांग्रेस नेता और उनके परिजन की मौत हो गई। इस घटना का घाव भरा नहीं था कि अब ग्रेटर ब्रजेश्वरी में मनोज पुगलिया के घर पर आग लग गई। परिवार के 8 सदस्यों की जिंदा जलने से मौत हो गई। ऐसा नहीं की ये घटनाएं एक दो ही है बल्कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार हो रही है, लेकिन सरकारी महकमा आज तक सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं जुटा पाए।



रिहायशी इलाकों में बढ़ी घटनाएं रिहायशी इलाकों से लेकर गोदाम और व्यावसायिक क्षेत्रों तक आग की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। कई मामलों में फायर सेफ्टी उपकरण या तो मौजूद नहीं थे या समय पर काम नहीं कर पाए। संकरी गलियां, एक ही एंट्री-एग्जिट और अवैध निर्माण भी बचाव कार्य में बड़ी बाधा बन रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित जांच, सख्त नियमों का पालन और लोगों में जागरूकता जरूरी है। जब तक फायर सेटी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तब तक ऐसे हादसे रुकना मुश्किल है।