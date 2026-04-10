10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खरगोन

एमपी में बारातियों को पिकअप ने रौंदा, दूल्हे समेत 25 बाराती घायल, 4 की हालत गंभीर

MP News: करीब 100 मीटर तक बारात में नाच रहे लोगों को घसीटते ले गया पिकअप, दूल्हे की बहन सहित 4 की हालत नाजुक।

2 min read
Google source verification

खरगोन

image

Shailendra Sharma

Apr 10, 2026

khargone

wedding accident pickup runs over baraatis maheshwar 25 injured

MP News: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक बारात के दौरान नाच रहे बारातियों को पिकअप वाहन ने रौंद दिया। घटना गुर्जर मोहना गांव की है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे में दूल्हे सहित करीब 25 लोग घायल हुए हैं। दूल्हे की बहन सहित 4 लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें खरगोन जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दूल्हे सहित अन्य घायल बारातियों को महेश्वर और मंडलेश्वर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

बारातियों को पिकअप ने रौंदा

सजनीपुरा गांव के रहने वाले राकेश डाबर की बारात सुबह 11 बजे बड़ीपुरा गांव के लिए निकली थी। बाराती बैंड बाजों पर खुशी से नाच रहे थे इसी दौरान बारात के पीछे चल रहा पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और तेज रफ्तार में बारातियों को रौंदते चला गया। पिकअप बारात में नाच रहे बारातियों को करीब 100 मीटर तक घसीटते रहा और फिर एक नीम के पेड़ से टकराकर पलट गया। पिकअप के पलटने से वहां खड़ीं बाइकें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई और रोड पर घायल तड़पते रहे। अफरा-तफरी के बीच पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

दूल्हे सहित 25 बाराती घायल

पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि दूल्हा सहित 25 बाराती हादसे में घायल हुए हैं। जिन्हें मंडलेश्वर और महेश्वर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दूल्हे की बहन की हालत सबसे ज्यादा गंभीर है और उसे खरगोन रेफर किया गया है। हादसे की जानकारी लगते ही स्थानीय विधायक राजकुमार राव और मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना व डॉक्टरों को समुचित इलाज के निर्देश दिए।

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी जगदीश गोयल ने बताया कि पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगा रही है कि हादसा केवल चालक की लापरवाही से हुआ या वाहन में कोई तकनीकी खराबी थी। पहली प्राथमिकता घायलों की जान बचाना है। बारात में हुई इस घटना से गांव में मातम पसर गया है और शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में बारात आने से पहले दुल्हन को पता चली सच्चाई, दूल्हा हुआ फरार
रतलाम
ratlam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Apr 2026 04:09 pm

Published on:

10 Apr 2026 04:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / एमपी में बारातियों को पिकअप ने रौंदा, दूल्हे समेत 25 बाराती घायल, 4 की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ASI चुपके से ले रहा था ‘7000’ की रिश्वत, फिल्मी स्टाइल में आ गई लोकायुक्त टीम

ASI Arrested (Photo Source - Patrika)
खरगोन

उद्योगपति के घर पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा- ’10 करोड़ दो वरना..’

Bishnoi Gang Shot Fired
खरगोन

‘मोनालिसा का हुआ ब्रेनवॉश, फरहान ‘बहन’ कहता था…’ CM से होगी शिकायत !

Monalisa Marriage Controversy
खरगोन

Viral Girl Monalisa Marriage: ‘मुझे बेइज्जत किया…’ मोनालिसा की शादी के बाद छलका पिता का दर्द

Viral Girl Monalisa Marriage controversy father said I Was Humiliated khargone mp news
खरगोन

दिल दहला देने वाली घटना, 3 बच्चों को कुएं में फेंककर खुद भी कूद गई मां, फिर दम घुटा तो बाहर आ गई, मासूमों की मौत

MP News
खरगोन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.