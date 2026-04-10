एमपी में बारातियों को पिकअप ने रौंदा, दूल्हे समेत 25 बाराती घायल, 4 की हालत गंभीर

सजनीपुरा गांव के रहने वाले राकेश डाबर की बारात सुबह 11 बजे बड़ीपुरा गांव के लिए निकली थी। बाराती बैंड बाजों पर खुशी से नाच रहे थे इसी दौरान बारात के पीछे चल रहा पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और तेज रफ्तार में बारातियों को रौंदते चला गया। पिकअप बारात में नाच रहे बारातियों को करीब 100 मीटर तक घसीटते रहा और फिर एक नीम के पेड़ से टकराकर पलट गया। पिकअप के पलटने से वहां खड़ीं बाइकें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई और रोड पर घायल तड़पते रहे। अफरा-तफरी के बीच पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।