एमपी में पुलिस कर्मियों की ‘छुट्टियां’ रद्द, तत्काल प्रभाव से आदेश लागू

उधर, पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी हुए आदेश के तहत इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में भी त्योहारों के मध्य नजर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां आगामी आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजीपी की ओर से गत दिवस जारी उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश के अनुसार अब कोई भी कर्मचारी बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति के अवकाश नहीं ले सकेगा। केवल अब परिहार्य कारणों में ही छुट्टी दी जाएगी।