Iran-Israel-Lebanon: ईरान-इजराइल-लेबनान के बढ़ रहे संघर्ष से बढ़ी दुनिया की बेचैनी, अब तक हजारों मौतें, लाखों लोग हुए विस्थापित

Iran-Israel-Lebanon Struggle : पिछले तीन हफ्तों से मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। यह जंग प्रमुख रूप से ईरान और इजराइल के बीच लड़ी जा रही है। मध्य-पूर्व की लड़ाई (Middle East Crisis) में अमेरिका और लेबनान भी शामिल है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) समेत कई शीर्ष नेताओं की हत्या के बाद इस युद्ध का प्रसार होता जा रहा है। आइए मिडिल ईस्ट के संकट को समझने की कोशिश करते हैं।