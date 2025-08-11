आवारा कुत्तों से बचने के लिए एक बिल्डिंग में कूदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लोगोंं ने चोर समझ लिया और फिर..

Bengaluru Stray Dog Incident: HSR लेआउट, बेंगलुरु – रात करीब 11 बजे का समय था, जब एक उत्तर भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जान बचाने के लिए एक अनजान बिल्डिंग के गेट में कूदना पड़ा। वजह थी – गली के कुत्तों का झुंड, जो उसका पीछा कर रहा था (Bengaluru stray dog incident), लेकिन जब उसने अपनी जान बचाई, तो स्थानीय निवासियों ने उसे चोर समझ कर घेर लिया और उसका फोन तक छीन लिया। रेडिट पर शेयर (Bengaluru Reddit news)की गई इस पोस्ट के मुताबिक, पीड़ित सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब रात को घर लौट रहा था, तभी कुछ आवारा कुत्तों ((Techie chased by dogs))ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जान का खतरा होने के कारण वह पास की एक पार्क की गई कार के पीछे छिपा, लेकिन जल्द ही उसने एक बिल्डिंग का गेट कूद कर अंदर घुसने का फैसला लिया।