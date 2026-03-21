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Patrika Special News

ऐसे पता करें नसों में ब्लॉकेज है या नहीं! अगर है… तो तुरंत करें ये काम..

Heart Attack Risk Dil ka sach series part 9: आपके दिल का हाल सुनाती इस सीरीज के हर पार्ट में एक्सपर्ट्स ने बताया है कि दिल की बीमारियां अचानक नहीं होती हैं... ये धीरे-धीरे शरीर के अंदर पनपने वाली बीमारियां हैं। जब तक हमें कुछ भी पता चलता है, तब तक अक्सर काफी हद तक नुकसान हो चुका होता है। लेकिन अब कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक आसान टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी नसों में प्लाक है या नहीं? क्या आप जानना चाहते हैं... अगर हां तो जरूर पढ़ें हेल्दी हार्ट के लिए patrika.com की ये खास सीरीज...

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भोपाल

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Sanjana Kumar

Mar 21, 2026

Heart Attack Risk dial ka sach series part 9 plaque or blockage test at home

Heart Attack Risk dial ka sach series part 9 plaque or blockage test at home(photo:patrika creative)

Heart Attack Risk Dil ka sach series part 9: अभी तक आप अपने दिल की सेहत और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जान चुके हैं। हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस् का अंतर भी आपको समझ आया होगा। नसों में बनने वाला प्लाक क्या है, कब बनता है, क्या होता है जैसी जरूरी जानकारी भी आपके पास है… इसी कड़ी में आज patrika.com आपको बताने वाला है हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार प्लाक के बारे में बड़ा ही रोचक फैक्ट कि आप घर बैठे-बैठे कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी नसों में ब्लॉकेज या प्लाक बना है या नहीं… तो आइए चलते हैं… Bhopal AIIMS… जहां हार्ट एक्सपर्ट डॉ. विक्रम वाटी ने बताया प्लाक है या नहीं… घर में करें ये आसान टेस्ट.. संजना कुमार की खास रिपोर्ट…

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