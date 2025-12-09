Microsoft ने भारत पर खेला बड़ा दांव: 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश, PM मोदी से मिले सत्या नडेला

दिल्ली में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए। ( फोटो: ANI)
Microsoft AI investment in India: माइक्रोसॉफ्ट ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एआई हब बनाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है। कंपनी ने मंगलवार को 17.5 अरब डॉलर यानि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का मेगा निवेश (Microsoft AI Investment) करने का ऐलान किया है। यह एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का (Microsoft AI Investment) अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला (Satya Nadella) ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत को एआई हब (AI Hub in India) बनाने और इसके लिए जरूरी तकनीक, स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने पर विस्तार से बात की। मुलाकात के बाद सत्या नडेला ने खुद सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी शेयर की।
माइक्रोसॉफ्ट का यह पैसा इन प्रमुख क्षेत्रों में खर्च होगा।
नए डेटा सेंटर और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना।
लाखों भारतीयों को कीमती एआई स्किल सिखाना।
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लिए सुरक्षित और स्वदेशी डेटा सिस्टम तैयार करना।
हैल्थकेयर, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और गवर्नेंस में AI का इस्तेमाल बढ़ाना।
प्रधानमंत्री मोदी ने सत्या नडेला की पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा: “AI की बात आए तो पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। सत्या नडेला जी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। खुशी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एशिया में अपने सबसे बड़े निवेश के लिए भारत को चुना। हमारे युवा इस मौके का फायदा उठा कर नया नवाचार करेंगे और एआई की ताकत से दुनिया को बेहतर बनाएंगे।”
दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां आज भारत को AI का सबसे बड़ा मार्केट और टैलेंट पूल मान रही है। यहां 140 करोड़ की आबादी में से करोड़ों युवा टेक्नोलॉजी सीखने के लिए बेताब हैं। सरकार का डिजिटल इंडिया और इंडिया AI मिशन पूरी दुनिया में चर्चा में है। भारत में डेटा सबसे सस्ता और इंटरनेट यूजर्स सबसे ज्यादा हैं। इन सब वजहों से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल व अमेजन जैसी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर लगा रही हैं।
लाखों नई नौकरियां – खासकर AI, क्लाउड और डेटा साइंस में गांव-गांव तक बेहतर हेल्थ और एजुकेशन सर्विस पहुंचेगी।
छोटे-मोटे बिजनेस भी AI टूल्स से दुनिया से मुकाबला कर सकेंगे। सरकारी योजनाएं और सेवाएं तेज और पारदर्शी होंगी।
तेलंगाना के हैदराबाद में जन्मे सत्या नडेला हमेशा कहते हैं कि भारत उनका घर है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO बनने के बाद से वे हर साल भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले विदेशी CEO में से एक हैं। पहले भी उन्होंने हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और नोएडा में बड़े डेटा सेंटर खोले हैं।
सरकार और माइक्रोसॉफ्ट अब मिल कर एक विस्तृत रोडमैप तैयार कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में नए डेटा सेंटर की नींव पड़ने और बड़े स्किलिंग प्रोग्राम शुरू होने की उम्मीद है। संक्षेप में कहें तो 2025 का यह निवेश सिर्फ पैसों की बात नहीं है – यह भारत को दुनिया की AI सुपरपॉवर बनाने की शुरुआत है। माइक्रोसॉफ्ट ने साफ कर दिया है – भारत का AI भविष्य अब सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बनने जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग