क्या है Zoho? जिस पर शिफ्ट हो रहे हैं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव, सोशल मीडिया पर लोग दे रहे तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने भारतीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दस्तावेजों, स्प्रेडशीट और प्रजेंटेशन बनाने के लिए Zoho पर स्विच करने को लेकर पोस्ट किया है। अश्विनी वैष्णव ने लिखा कि मैं अब जोहो (Zoho) पर शिफ्ट हो रहा हूं। यह हमारा अपना स्वदेशी प्लेटफार्म है, जहां दस्तावेज, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं को अपनाकर पीएम मोदी के आह्वान में शामिल हों।