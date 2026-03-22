LPG संकट में PNG कंपनियों ने की ऑफर की बौछार, 30 मार्च तक ‘कनेक्शन पर भारी छूट’, घर बैठे बनें उपभोक्ता

बरेली। एलपीजी संकट के बीच अब पीएनजी कंपनियों ने बड़ा दांव खेल दिया है। जिले में सीयूजीएल और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (HP) ने 30-31 मार्च तक ज्यादा से ज्यादा नए उपभोक्ता जोड़ने के लिए ऑफर की बौछार कर दी है। हालात ये हैं कि गैस की टेंशन से जूझ रहे लोग तेजी से पीएनजी की ओर रुख कर रहे हैं और कंपनियां इस मौके को पूरी तरह भुनाने में जुट गई हैं।