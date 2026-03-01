घर में लगा था ताला, अंदर मासूम ने तोड़ दिया दम, लौटे मां-बाप तो सामने थी मौत, किला छावनी में सनसनी

परिवार पिछले चार महीने से जाहिद नाम के व्यक्ति के मकान में किराए पर रह रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार, परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और बच्चों की देखभाल भी ठीक से नहीं हो पा रही थी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि दंपती मानसिक रूप से भी कमजोर बताए जा रहे हैं। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।