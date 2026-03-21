हवा में उड़ानों का बड़ा उलटफेर, बरेली से नवी मुंबई अब शनिवार, बेंगलुरु शिफ्ट रविवार, 30 मार्च से नया शेड्यूल लागू

बरेली। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। बरेली एयरपोर्ट से नवी मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट्स के शेड्यूल में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 30 मार्च से लागू होने वाले नए टाइमटेबल में दोनों उड़ानों के दिन आपस में बदल दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को नई प्लानिंग के साथ सफर करना होगा।