खाकी में उतरी ‘नारी शक्ति’ एडीजी ने दिखाई हरी झंडी, मिशन शक्ति रैली से अपराधियों को सीधी चेतावनी

बरेली। महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर बरेली पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आई। मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) के तहत खाकी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों ने जब सड़कों पर कदम बढ़ाए तो पूरा शहर ‘नारी सुरक्षा’ के संदेश से गूंज उठा। यह रैली सिर्फ जागरूकता नहीं, बल्कि अपराधियों के लिए साफ चेतावनी बनकर सामने आई।