दादा का एनकाउंटर, फिर भी नहीं टूटी दबंगई, तीन पीढ़ियों से आतंक का पर्याय बना परिवार बदायूं हत्याकांड में खुली परतें

परिवार के अन्य सदस्यों का रिकॉर्ड भी विवादों से भरा है। ताऊ राकेश सिंह पर कई एफआईआर दर्ज हैं, जबकि तहेरे भाई अभय प्रताप सिंह का नाम 2023 में इंजीनियरों के कथित अपहरण और मारपीट जैसे मामलों में सामने आ चुका है। भाई केशव भी इलाके में आक्रामक व्यवहार और दबंगई के लिए कुख्यात बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से इस परिवार का ऐसा खौफ रहा कि कोई खुलकर विरोध नहीं कर पाया। अब हत्याकांड के बाद लोग धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।