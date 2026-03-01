जातिसूचक गालियां, फिर की बर्बर पिटाई, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उड़ाया मजाक

हैरानी की बात यह है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। इससे छात्र को सामाजिक रूप से अपमानित करने की कोशिश की गई। यह वीडियो अब मामले का अहम सबूत बन गया है।

पीड़ित छात्र के पिता ने पूरे मामले की शिकायत एसएसपी अनुराग आर्य से की और लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा। इसके बाद थाना बारादरी में छह नामजद छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।