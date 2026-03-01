APK फाइल ने मचाई तबाही, तीन बैंकों से उड़ाए 72,400 रुपये, जाने ठगी का क्या है नया तरीका

विशेषज्ञों के अनुसार, साइबर ठग अब APK फाइल के जरिए लोगों के मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। इससे वे फोन की पूरी एक्सेस लेकर बैंकिंग ऐप, OTP और पासवर्ड तक पहुंच बना लेते हैं। सरकारी योजनाओं के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को आसानी से जाल में फंसाया जा रहा है। बारादरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल भी इस ठगी के नेटवर्क को ट्रेस करने में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक या APK फाइल को डाउनलोड न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का ही उपयोग करें।