गरीबों के अनाज पर कोटेदार का ‘डाका’, एसडीएम-डीएसओ के छापे में राशन गायब, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस सस्पेंड

डीएसओ मनीष कुमार ने कहा कि बिना किसी वैध कारण के दुकान बंद रखना और सरकारी राशन गायब मिलना गंभीर अनियमितता है। प्रथम दृष्टया मामला सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी का प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपी कोटेदार जमीर अहमद का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन अब आवश्यक वस्तु अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि गरीबों के हिस्से का राशन आखिर कहां और किसे बेचा गया। कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अन्य कोटेदारों में भी हड़कंप मचा हुआ है।