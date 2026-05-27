पूर्णागिरी से लौट रही नवविवाहिता चलती ट्रेन से गिरी, लोहे के पोल से टकराया सिर, मौके पर मौत

बदायूं जिले के कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव बमनौसी निवासी खुशबू गुप्ता अपने पति अंकित माहेश्वरी और मां के साथ पूर्णागिरी देवी के दर्शन कर लौट रही थीं। ट्रेन में भीषण गर्मी और उमस के चलते उनका जी मिचलाने लगा। परिजनों ने बताया कि खुशबू ने उल्टी आने की बात कही और ताजी हवा लेने के लिए ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर बैठ गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा।