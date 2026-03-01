22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

9 साल की उपलब्धियों का महाकुंभ, रामलीला मैदान में लगी प्रदर्शनी, योजनाओं का दम दिखाकर सरकार ने साधा जनता से सीधा संवाद

सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर शहर के हार्टमैन रामलीला मैदान में जनकल्याणकारी योजनाओं का बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया है। सूचना विभाग द्वारा लगाई गई 7 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी में सरकार ने अपने कामकाज का ‘विकास रिपोर्ट कार्ड’ जनता के सामने रख दिया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने फीता काटकर किया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 22, 2026

बरेली। सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर शहर के हार्टमैन रामलीला मैदान में जनकल्याणकारी योजनाओं का बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया है। सूचना विभाग द्वारा लगाई गई 7 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी में सरकार ने अपने कामकाज का ‘विकास रिपोर्ट कार्ड’ जनता के सामने रख दिया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने फीता काटकर किया।

20 मार्च से शुरू हुई यह प्रदर्शनी 26 मार्च तक चलेगी। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को विस्तार से प्रदर्शित किया गया है। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचकर योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं और सरकारी कामकाज को करीब से समझ रहे हैं।

‘लखपति दीदी’ से लेकर किसान तक, हर वर्ग पर फोकस

प्रदर्शनी में बताया गया कि 75 जिलों के 826 विकास खंडों में स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है।
18.5 लाख ‘लखपति दीदी’ को हर महीने ₹10-12 हजार की आय
1.06 करोड़ महिलाएं आजीविका मिशन से आत्मनिर्भर

किसानों को बड़ी राहत, सब्सिडी, बीमा और सम्मान निधि

कृषि क्षेत्र में भी सरकार की योजनाओं का व्यापक असर दिखाया गया।
पीएम कुसुम योजना के तहत 86 हजार से अधिक सोलर पंप, 90% सब्सिडी
3.12 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ
3.53 करोड़ किसानों को फसल बीमा का भुगतान
महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया।
निराश्रित महिलाओं की पेंशन ₹1000 से बढ़ाकर ₹1500
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 26.81 लाख बेटियां लाभान्वित

गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं, 30 हजार से ज्यादा सखियां सक्रिय

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 30,500 से अधिक स्वास्थ्य सखियां सक्रिय हैं, जो गांवों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रही हैं।
इस प्रदर्शनी के जरिए सरकार सीधे जनता तक पहुंचकर अपनी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दे रही है। यह आयोजन न सिर्फ जानकारी का मंच बना है, बल्कि सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखने का बड़ा माध्यम भी साबित हो रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 09:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / 9 साल की उपलब्धियों का महाकुंभ, रामलीला मैदान में लगी प्रदर्शनी, योजनाओं का दम दिखाकर सरकार ने साधा जनता से सीधा संवाद

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एड्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, 81 अफसरों को दी गई खास ट्रेनिंग, जागरूकता की जिम्मेदारी सौंपी गई

बरेली

भाजपा की नई टीम, नया मिशन, महानगर में पदाधिकारियों का भव्य स्वागत, नेताओं ने दिया संगठन मजबूत करने का टारगेट

बरेली

बैट हाथ में, पिच पर चल रहा था खेल, अचानक थमा दिल, शाहजहांपुर में बल्लेबाज की मैदान पर मौत, ड्रोन वीडियो बना आखिरी गवाह

बरेली

मोबाइल-गेमिंग की गिरफ्त में ‘जेन-जी’ बढ़ रहीं दिमागी बीमारियां, मेंटल हॉस्पिटल में 30 प्रतिशत युवा, बचपन और शरीर दोनों पर संकट

बरेली

LPG संकट में PNG कंपनियों ने की ऑफर की बौछार, 30 मार्च तक ‘कनेक्शन पर भारी छूट’, घर बैठे बनें उपभोक्ता

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.