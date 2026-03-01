9 साल की उपलब्धियों का महाकुंभ, रामलीला मैदान में लगी प्रदर्शनी, योजनाओं का दम दिखाकर सरकार ने साधा जनता से सीधा संवाद

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 30,500 से अधिक स्वास्थ्य सखियां सक्रिय हैं, जो गांवों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

इस प्रदर्शनी के जरिए सरकार सीधे जनता तक पहुंचकर अपनी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दे रही है। यह आयोजन न सिर्फ जानकारी का मंच बना है, बल्कि सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखने का बड़ा माध्यम भी साबित हो रहा है।