बार्डर पर नशे का खेल हो गया फेल, चार लाख की अफीम तस्करी का पर्दाफाश, ड्राइवर गिरफ्तार, साथी फरार

पकड़े गए चालक से पूछताछ की गई तो उसने अपने पास अफीम होने की बात कबूल कर ली। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 258.45 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपी की पहचान दिनेश पुत्र सुरेश पाल निवासी ग्राम डहरपुर थाना दातागंज (बदायूं), उम्र करीब 30 वर्ष के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पिकअप को किराये पर चलाता है, जो शनि पुत्र सूरजपाल की है। उसका साथी वीरेश (निवासी रामपुर कांकर, भमोरा) उसे तस्करी में शामिल कर लाया था। दोनों अफीम को छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचते थे और मुनाफा आधा-आधा बांटते थे। पुलिस को देखकर वीरेश भाग निकला।