कुलपति की कुर्सी पर महाभारत, प्रोफेसर केपी सिंह की हैट्रिक या नया चेहरा

बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कुलपति पद को लेकर सियासी और अकादमिक हलचल तेज हो गई है। प्रोफेसर केपी सिंह का कार्यकाल अगस्त 2026 में पूरा होने जा रहा है, ऐसे में अब राजभवन की ओर सबकी नजरें टिकी हैं। विश्वविद्यालय के गलियारों से लेकर लखनऊ तक दावेदारों की दौड़ शुरू हो चुकी है। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसरों से लेकर बाहरी दिग्गजों तक, हर कोई कुलपति बनने की जुगत में लगा है। चर्चा है कि कई प्रभावशाली शिक्षकों ने तो लखनऊ में सक्रिय लॉबिंग भी शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तारीख 13 अप्रैल को देखते हुए दावेदारों की गतिविधियां और तेज हो गई हैं।