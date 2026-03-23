चौकी चौराहे पर कैंटर ने मारी दो स्कूटी सवार युवकों को टक्कर, 20 मीटर तक फंसकर घिसटती चली गई, जाने क्या हुआ

बरेली। शहर के चौकी चौराहे पर रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार कैंटर ने स्कूटी को अपनी चपेट में लेकर काफी दूर तक घसीट दिया। हादसा इतना खौफनाक था कि मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए, लेकिन गनीमत रही कि स्कूटी सवार दोनों युवकों की जान बाल-बाल बच गई।
घटना रविवार रात करीब 11 बजे के बाद की है, जब चौकी चौराहे के पास अचानक तेज रफ्तार कैंटर ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूटी कैंटर के अगले पहिये में फंस गई और सड़क पर काफी दूरी तक घिसटती चली गई। इस दौरान चौराहे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
जानकारी के मुताबिक गंगापुर निवासी दीपक अपने दोस्त पंकज के साथ धोपेश्वरनाथ मंदिर से स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रहे थे। जैसे ही वे चौकी चौराहे के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे कैंटर ने उन्हें चपेट में ले लिया।
बताया जा रहा है कि बजरी खाली कर लौट रहा 22 पहियों वाला कैंटर चालक गौतम चला रहा था, जो बिलवा की ओर जा रहा था। इसी दौरान उसकी लापरवाही भारी पड़ गई और स्कूटी सवार युवक हादसे का शिकार हो गए।
हादसे में स्कूटी कैंटर के पहिये के नीचे फंसकर काफी दूर तक घिसटती रही, जिससे वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि, राहत की बात यह रही कि दोनों युवक समय रहते अलग हो गए और कैंटर के पहियों के नीचे आने से बच गए।
घटना की सूचना मिलते ही चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। साथ ही कैंटर चालक और वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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