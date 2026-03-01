बरेली में बनेगी सुपर लैब, दूध में जहर मिलने वालों की खैर नहीं

अब तक खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए झांसी, लखनऊ और अन्य जिलों में भेजने पड़ते थे। लेकिन इस लैब के बनने के बाद बरेली खुद एक बड़ा टेस्टिंग सेंटर बन जाएगा। भविष्य में यहां देशभर से आने वाले सैंपल की जांच की भी व्यवस्था विकसित की जाएगी। इस लैब की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि आम लोग भी पर्ची कटवाकर अपने खाद्य उत्पादों की जांच करवा सकेंगे। इससे न सिर्फ जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि मिलावटखोरों पर सीधा दबाव भी बनेगा। डॉ. अरुप रतन सेन के अनुसार, लैब को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है और जल्द ही यह पूरी क्षमता से काम करेगी। मंडल की पहली इस क्वालिटी कंट्रोल लैब से जिला प्रशासन को भी बड़ी ताकत मिलेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग अब मौके पर ही जांच कर सकेगा, जिससे कार्रवाई तेज और प्रभावी होगी।