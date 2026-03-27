शाहजहांपुर में प्रतिमाएं तोड़ने पर उबाल, चौथे दिन भी सियासी घमासान, दूध-गंगाजल से अभिषेक कर निकाला मशाल जुलूस

नगर निगम कार्यालय के बाहर सड़क किनारे स्थापित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमाएं लंबे समय से सम्मान का केंद्र थीं। आरोप है कि रविवार रात इन्हें बुलडोजर से गिरा दिया गया और मलबे को कूड़ा वाहन में भरकर फेंक दिया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों में जबरदस्त नाराजगी फैल गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार रात शहर में मशाल जुलूस निकाला। इसके बाद पुनः स्थापित प्रतिमाओं के पास पहुंचकर दूध और गंगाजल से उनका अभिषेक किया गया। गुप्ता ने कहा कि शहीदों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए शहीद पूजनीय हैं।