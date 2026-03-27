इश्क के 15 दिन… पहले पति ने निगला जहर, अब नर्स ने लगाई फांसी, घर से मिला सुसाइड नोट, लिखी चौंकाने वाली बात

घटना सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है। युवती ने जीएनएम की पढ़ाई पूरी कर इज्जतनगर के एक अस्पताल में नौकरी शुरू की थी। वहीं बदायूं निवासी युवक से उसकी पहचान हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। हाल ही में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन शादी के बाद युवती अपने मायके लौट आई थी। परिजनों के अनुसार, करीब पांच दिन पहले युवती के पति ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की थी। इस घटना से परिवार पहले ही तनाव में था। इसी बीच गुरुवार रात युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पति के कदम और पत्नी की मौत के बीच का यह घटनाक्रम अब जांच का अहम बिंदु बन गया है।