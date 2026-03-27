ऑपरेशन क्लीन… बहेड़ी में पुलिस मुठभेड़, 4 गौतस्कर गिरफ्तार, दो के पैर में गोली, सिपाही घायल

मंगलवार देर रात श्यामाचरण गोटिया इलाके के जंगल में किच्छा नदी किनारे गौवंशीय पशु के वध की घटना सामने आई थी। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर गौकशों की तलाश शुरू कर दी थी और लगातार जंगल व आसपास के इलाकों में दबिश दी जा रही थी। शुक्रवार सुबह करीब चार बजे पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी दोबारा वारदात की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने उत्तमनगर रोड स्थित नहर पुलिया पर घेराबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक नीले-सफेद रंग का टेंपो आता दिखा, जिसे रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर टेंपो सवार बदमाश घबरा गए और गाड़ी मोड़कर भागने लगे।