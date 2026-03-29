खड़ी कार में लगी भीषण आग, कुछ ही मिनटों में जलकर राख हुई गाड़ी, सड़क पर मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। कार कुछ ही मिनटों में पूरी तरह जलने लगी और लपटें दूर से दिखाई देने लगीं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पहले फायर बाइक से आग बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन आग ज्यादा फैल चुकी थी। बाद में दमकल की गाड़ी पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।