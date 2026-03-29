5 महीने से लापता मासूम की तालाब में मिली लाश, परिजनों का आरोप—तंत्र-मंत्र में दी गई बलि

थाना क्षेत्र के कंधरपुर निवासी भरत सिंह का बेटा 28 दिसंबर 2025 को घर के बाहर खेलते-खेलते अचानक लापता हो गया था। परिवार ने पहले खुद तलाश की, फिर ग्रामीणों के साथ मिलकर खेत, जंगल और हर घर खंगाला। यहां तक कि जिस तालाब से अब शव मिला, उसे भी पहले साफ कराकर देखा गया था, लेकिन तब कोई सुराग नहीं मिला था। शनिवार को ग्रामीणों की नजर जैसे ही तालाब में तैरते शव पर पड़ी, पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। बेटे का शव देखते ही पिता भरत सिंह बेसुध हो गए, जबकि मां नैना देवी की हालत भी बिगड़ गई। पूरे गांव में मातम पसर गया।